Choc a Fidenza, uccide il padre 72enne a martellate: 35enne arrestato

Choc in una frazione di Fidenza. Durante una violentissima lite in famiglia, che si sarebbe verificata nelle ultime ore, un uomo di 35 anni avrebbe colpito il padre ripetutamente con un martello, provocandogli gravissima lesioni. Dopo il ricovero in ospedale il padre 72enne è deceduto. Il figlio di 35 anni è stato arrestato dai carabinieri di Fidenza con l'accusa di omicidio preterintenzionale. Per ora non si conoscono le cause dell'omicidio anche se è possibile che la lite sia scaturita da futili motivi. Sono in corso approfondimenti da parte degli inquirenti e nelle prossime ore è possibile che venga effettuata una perizia psichiatrica nei confronti del figlio, che sarebbe in stato di arresto all'interno di una struttura sanitaria.

Aggiornamenti a breve