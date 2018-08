Filomena Cataldi, è stata massacrata a colpi di posacenere all'interno della sua abitazione a San Polo di Torrile, in via Romagnoli, 2 nel tardo pomeriggio del 22 agosto, verso le ore 18. Il vicino di casa di 36 anni, fermato dai carabinieri, è sotto interrogatorio. Il compagno Giovanni Pedrazzi, operaio in una ditta del territorio, è rientrato a casa poco dopo: sotto choc ha assistito, fino a tarda sera, al via vai di divise e sirene. Filomena lavorava alla GM Gastronomi, faceva l'operaia, aveva una figlia di 18 anni, avuta da un precedente matrimonio e condivideva l'abitazione con Giovanni. Le sue amiche oggi la ricordano con molto affetto e tanto disperazione. "Filo sarai la stella piu splendente del cielo perche con il tuo sorriso hai saputo manifestare la tua allegria e il tuo amore verso le persone piu care" è uno dei commenti che una nostra lettrice, amica della vittima, ha scelto di lasciare sulla nostra pagina Facebook. "Filomena Cataldi era una ragazza fantastica di una dolcezza infinita sarai sempre nel mio cuore" è un secondo commento. "Ti ricorderemo con il sorriso stupendo e una mamma dolce e buona": un legame con le persone del luogo molto forte che Filomena aveva costruito nel corso degli anni.