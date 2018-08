Omicidio a San Polo: domani una fiaccolata per ricordare Filomena

Venerdì sera si terrà una fiaccolata per ricordare Filomena Cataldi, la donna di 44 anni uccisa all'interno del suo appartamento di via Romagnoli, 2 a San Polo di Torrile nel tardo pomeriggio di mercoledì 22 agosto dal vicino di casa Guelin Fang, che si trova in isolamento in una cella del carcere di via Burla. La camminata, che partirà dalla piazzetta dal paese in cui viveva si concluderà davanti alla chiesa: al termine della fiaccolata si svolgerà il rosario. I funerali di Filomena si terranno invece sabato mattina. Il corpo della donna è stato infatti restituito alla famiglia dopo l'autopsia: il 1° settembre la partenza è fissata alle 10.30 dall'Ospedale Maggiore di Parma: il funerale verrà celebrato nella chiesa di San Polo. Venerdì sera invece il ritrovo è alle 20.10 nella piazzetta del paese.