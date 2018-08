Omicidio in Val Gardena: oggi l'autopsia sul corpo di Rita Pissarotti

Rita Pissarotti è stata uccisa a coltellate mentrr si trovava all' interno della camera d'albergo in Val Gardena in cui alloggiava con il marito per le vacanze estive. L'autopsia sul suo corpo verrà effettuata nella giornata di oggi, giovedì 16 agosto: solo dall'esame sul suo corpo si potranno avere elementi utili per capire la causa della morte e le modalità dell'omicidio, così come l'orario presunto in cui è deceduta.