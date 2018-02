Duplice omicidio di San Prospero: ergastolo per Alessio Turco

Dopo il suicidio del padre Samuele Turco Alessio nel carcere di Parma è rimasto l'unico imputato nel processo per il duplice omicidio di San Prospero, avvenuto nella notte tra il 25 ed il 26 dicembre 2016 nel casolare denominato Angelica Vip Club. Alessio Turco è stato condannato alla pena dell'eragostolo. La sentenza, molto attesa in questi giorni, è arrivata nel pomeriggio di oggi, venerdì 9 febbraio. Alessio aveva recentemente rilasciato alcune dichiarazioni, con le quali aveva cercato di chiamarsi fuori, ribadendo la sua innocenza: "Non ho ucciso Gabriela e Kelly" aveva detto al Giudice Mattia Fiorentini. La Procura di Parma invece sosteneva che era stato proprio Alessio ad ideare la spedizione punitiva contro Gabriela Altamirano e Luca Manici, detto Kelly, quella sera di Natale 2016 insieme al padre Samuele. La sentenza dà ragione alla tesi della Procura. E' la prima condanna per l'efferato duplice omicidio che ha sconvolto Parma nei giorni a ridosso del Natale di due anni fa.