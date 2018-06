Omicidio di Mohamed Habassi: 30 anni a Del Vasto e ad Alberici

Luca Del Vasto e Alessio Alberici sono stati condannati a 30 anni di carcere per l'omicidio di Mohamed Habassi, il 33enne tunisino, massacrato all'interno della sua abitazione nella notte tra il 9 ed il 10 maggio del 2016. La prima sezione della Corte d'Assise d'Appello di Bologna ha decretato le condanne, confermando il primo grado. Ad Alessio Alberici, il fumettista parmigiano, era stata riconosciuta la seminfermità mentale ed era stato condannato a 16 anni, mentre con questa sentenza la condanna è passata a 30 anni. Per il gruppo di muratori rumeni che hanno partecipato alla mattenza la Corte ha confermato le condanne: 11 anni e 2 mesi per Ionel Togan, 9 anni e 6 mesi per Valentin Cosma e per Cristinel Barbu.