Uccide la moglie Rita Pissarotti a coltellate, i colleghi: "Una coppia normalissima, siamo sconvolti"

"Una coppia tranquillissima, mi sconvolge pensare che sia successo a Rita e che ad accoltellarla sia stato Paolo, il marito". Le reazioni di chi conosceva Rita Pissarotti, 60 anni, infermiera presso il Polo del Montanara dell'Ausl, e Paolo Zoni, ex carrellista al Colle per la Parmalat, sono riassumibili così. I colleghi di lavoro di Rita parlano di una coppia apparentemente normale: mai una discussione o problemi, se non alcune lamentele di routine. Paolo Zoni è rinchiuso nel carcere di Bolzano con l'accusa di aver accoltellato a morte sua moglie, Rita Pissarotti: erano sposati dal 1982: dopo aver vissuto 12 anni a Parma si erano trasferiti a Collecchio, in centro. Dopo la morte della madre di Zoni, che viveva con loro, i due si erano trasferiti a Madregolo, in una casa più piccola. Vivevano insieme alla cagnolina Durly.