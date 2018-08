Rita Pissarotti uccisa a coltellate in Val Gardena: il marito Paolo Zoni fermato per omicidio volontario

Una donna di Parma, la 60enne Rita Pissarotti, è stata trovata morta nella tarda mattinata di oggi, 14 agosto, in un albergo a Santa Cristina in Val Gardena: secondo le prime informazioni la donna è stata trovata all'interno della camera in cui aveva passato la notte, dall'addetta alle pulizie. Si tratterebbe di omicidio e il marito Paolo Zoni, che ha lasciato l'albergo prima dell'arrivo delle forze dell'ordine, è stato bloccato mentre si stava immettendo sull'A22 dall'ingresso di Bolzano Nord: ora si trova sotto interrogatorio da parte dei carabinieri ed è stato fermato per omicidio volontario.

Sul posto è intervenuto l'elisoccorso Aiut Alpin: il medico ha constatato il decesso della donna. Non si conoscono ancora le cause della morte: le indagini sono in corso: la Scientifica sta lavorando all'interno della stanza del residence Gardena a Santa Cristina mentre l'autopsia sul corpo della donna verrà effettuato giovedì. Il magistrato di Bolzano Alex Bisignano sta partecipando all'interrogatorio dell'uomo. Secondo le prime informazioni i due coniugi erano arrivati in Val Gardena il 6 agosto. La donna sarebbe stata uccisa a coltellate. La coppia viveva a Collecchio.

