Duplice omicidio di via San Leonardo: Solomon ha sferrato 26 coltellate alla madre e 18 alla sorella

Ha sferrato 26 coltellate alla madre Patience e 18 alla sorella Maddy, di soli 11 anni: poi ha cercato di tagliarle una gamba con una mannaia, dopo che era già morta. E' questo l'inquietante scenario del duplice omicidio del luglio scorso in via San Leonardo che emerge dall'avviso di conclusione delle indagini, che è stato depositato nei giorni scorsi. All'interno della relazione ci sono diversi dettagli riferiti all'omicidio, il cui responsabile è il figlio Solomon Nyantakyi. Quel pomeriggio, poco dopo le ore 14, in seguito ad una lite il figlio ha preso un coltello da cucina ed ha aggredito la madre frontalmente: Patience si trovava in soggiorno e non ha avuto il tempo di difendersi. "Abbiamo litigato, poi ho iniziato a colpire" ha detto Solomon subito dopo essere stato fermato in stazione centrale a Milano. Una delle coltellate inferte alla madre le lacera un polmone mentre un'altra coltellata provoca una grave lesione al cuore: in tutto saranno 28 coltellate in varie parti del corpo: alla nuca, sul dorso, all'addome. Durante l'aggressione mortale nei confronti della madre la sorella di 11 anni arriva in soggiorno e Solomon aggredisce anche lei, con lo stesso coltello da cucina: 18 coltellate in tutto alla sorellina. Ad un certo punto, quando Maddy probabilmente era già morta, prende una mannaia e cerca di tagliarle la gamba, al di sotto del ginocchio. Particolari raccapriccianti per un duplice omicidio che nasce anche dal forte disagio in cui si trovava Solomon. Secondo il consulente della Procura Renato Ariatti è incapace di intendere e volere e socialmente pericoloso. Dopo 20 giorni dall'avviso di conclusione delle indagini la Pm Paola Dal Monte chiederà il rinvio a giudizio ma la conclusione del consulente peserà sull'esito del processo. Attualmente Solomon si trova rinchiusa nella Rems e potrebbe rimanere lì per anni.