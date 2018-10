"Gina era malata di Alzheimer da tempo e non usciva più di casa"

"Gina era malata da tempo di Alzheimer e non usciva più di casa". Poche ore dopo il dramma che ha sconvolto la centralissima via Mazzini a Langhirano, una via piena di negozi ed esercizi commerciali, oltre che una zona residenziale, una negoziante ricorda come i due coniugi, suoi clienti da tempo, ormai non uscivano più insieme, a causa della malattia di lei.

Gino Ziveri, che gestiva un negozio di lampadari, non si vedeva da tempo in giro con la moglie Gina Riccò. Stamattina l'omicidio-suicidio: lui che le spara con una carabina e poi si gettà dal quarto piano. Una notizia che ha sconvolto tutti. "Per quel che so io era una situazione molto difficile e delicata: lei era malata da tempo e non usciva più di casa. Era lui a fare tutto e a gestire la casa. Siamo tutti sorpresi da quel che è successo: non so se la causa di questa tragedia sia proprio quella malattia".