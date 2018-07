I vicini: "Coppia normalissima, tra loro non c'erano dissapori"

"Una famiglia tranquilla, normalissima, tra loro non c'erano dissapori". Sono queste le prime parole dei vicini di casa di Luigi Diomede e della moglie Giustina. Verso le 13 di oggi 24 luglio l'83nne ha impugnato la pistola che teneva in casa, con regolare porto d'armi, e ha fatto fuoco contro la compagna. "Verso l'ora di pranzo abbiamo visto arrivare l'ambulanza ma pensavamo che fosse per lui, che era malato da tempo: credevamo che fosse venuta per un peggioramento delle sue condizioni. Non immaginavamo questa tragedia". A pochi passi dalla villetta ci sono un paio di abitazioni: la zona, per il resto è abbastanza isolata. "La coppia ha un figlio e una figlia che vivono a Milano: li abbiamo visti solo una volta. Sappiamo che Luigi era malato da tempo: loro due abitavano qui, per loro non era una seconda casa delle vacanze".