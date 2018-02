Onda di gelo in arrivo: misure straordinarie per il presidio della rete elettrica

Nelle prossime ore calerà in Emilia il gelo siberiano, sospinto da Buran, il vento gelido che dal Nord porterà un notevole abbassamento delle temperature. Gelo polare significa anche rischio di guasti sulla rete elettrica: da giovedì scorso IRETI, la società del gruppo Iren che gestisce la rete elettrica nel comune di Parma, ha attivato lo stato di allerta applicando tutte le iniziative previste dai protocolli interni.

La rete di Parma viene gestita dal centro di telecontrollo di IRETI, in diretto coordinamento con le squadre operative che operano sul campo. In condizioni meteorologiche avverse possono verificarsi situazioni del tutto imprevedibili durante il normale esercizio della rete. Per questo motivo nei giorni scorsi è stata verificata operatività di tutti i mezzi speciali e sono stati effettuati controlli su tutte le attrezzature e i presidi per primo intervento, avvisando anche le imprese esterne sullo stato di allerta con indicazione di controllo e disponibilità dei gruppi elettrogeni previsti.

Sui gruppi elettrogeni di proprietà è stato verificato il corretto funzionamento e stato dei rifornimenti e sono state adottate misure per avere a disposizione personale reperibile di rinforzo, in aggiunta alla normale turnazione.

Sulla base dell'esperienza maturata in eventi precedenti ed allo scopo di garantire un costante collegamento svincolato dalla rete telefonica, a tutto il personale reperibile è stato dato in dotazione un ricetrasmettitore operante sul ponte radio aziendale. Il personale tecnico ha anche a disposizione un telefono satellitare per scongiurare in ogni modo la possibilità di perdita delle comunicazioni con il centro di telecontrollo.

Su tutti i mezzi operativi e sui gruppi elettrogeni sono stati fatti rifornimenti mirati per evitare congelamento del carburante ed è stato predisposto un mezzo speciale aggiuntivo (pick-up 4x4) rispetto alla normale flotta automezzi. Nonostante la gommatura con pneumatici invernali di tutti gli automezzi sono stati predisposti diversi set di catene sia per i normali mezzi operativi che per i mezzi speciali.

In caso di guasti od emergenze è attivo 24 ore su 24 il numero verde 800 910101 per la rete di Parma. Si possono anche ottenere informazioni dal sito internet www.ireti.it sul quale sono reperibili link per i canali social di Iren.