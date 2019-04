Operaio ferito dallo scoppio di bomba in un cantiere: grave al Maggiore

Un grave incidente sul lavoro si è verificato ieri nel tardo pomeriggio a Bergotto, nel comune di Berceto. Per cause in corso di accertamento un operaio che stava lavorando all'interno di un cantiere ha urtato inavvertitamente una vecchia bomba, mentre svolgeva le sue mansioni lavorative. In seguito all'urto l'ordigno è esploso: il lavoratore è rimasto gravemente ferito. Sul posto sono arrivati in pochi minuti i sanitari del 118, avvertiti dai colleghi di lavoro. L'operaio è stato trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore. Sul posto anche i carabinieri di Berceto che stanno cercando di ricostruire nel dettaglio l'episodio.