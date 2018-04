Il tutor offre droga allo stagista minorenne: denunciato 36enne

Ha offerto una canna allo stagista di 17 anni che stava lavorando insieme a lui in un'azienda metalmeccanica di Parma. Un operaio di 36 anni, che stava facendo da tutor ad un giovane, è stato denunciato per cessione di sostanze stupefacenti, aggravata dal fatto che la persona a cui ha offerto la droga è un minorenne. L'episodio è avvenuto nei giorni scorsi all'interno dell'azienda in cui il 36enne lavora come operaio: il 17enne ha accettato l'offerta ma poi si è pentito ed ha detto tutto al datore di lavoro. Il proprietario dell'azienda, a quel punto, ha avvertito i carabinieri che si sono recati sul posto ed hanno perquisito l'armadietto del 36enne, trovando all'interno un'altra canna. L'uomo quindi è stato denunciato per cessione di droga: lo stagista ha confermato che l'operaio gli ha offerto la droga.