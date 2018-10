Operaio schiacciato da un muletto a Citerna Taro: grave al Maggiore

Grave incidente sul lavoro nel pomeriggio di oggi, mercoledì 24 ottobre, a Citerna Taro nel Comune di Fornovo. Erano da poco passate le 16.30 quando, per cause in corso di accertamento, un operaio che stava lavorando all'interno di una ditta della zona con un muletto è stato schiacciato dal mezzo. I soccorsi sono scattati immediatamente e sul posto è arrivato, oltre all' ambulanza e all'automedica, anche l'elisoccorso partito in volo dall'Ospedale Maggiore di Parma. Secondo le prime informazioni il lavoratore avrebbe riportato ferite gravi. Sul posto anche gli operatori della Medicina del Lavoro e i carabinieri.

Aggiornamenti a breve