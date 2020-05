Operazione anti degrado della Polizia Locale in Oltretorrente

Nel pomeriggio di mercoledì 27 maggio nel corso della normale azione di prossimità, volta anche alla verifica delle segnalazioni presentate dai cittadini al personale del presidio di via Bixio della Polizia Locale, si è proceduto con operatori in borghese ed equipaggi in forza al citato presidio nell'Area di Oltretorrente, ad attività di controllo nella zona di Viale dei Mille, Viale Vittoria, Via Imbriani, nell'area circostante alla Chiesa dell'Annunziata e Piazzale Corridoni. In questa area, infatti, la popolazione residente ha segnalato una recrudescenza dell'attività di spaccio e del consumo di alcolici sulla pubblica via tale da destare allarme.

Durante l’intervento sono state controllate 28 persone, tre delle quali sanzionate amministrativamente per acquisto di stupefacenti, con segnalazione alla Prefettura e, in un caso, con il ritiro della patente di guida. Due persone, invece, sono state sanzionate per consumo di alcolici sulla pubblica via ai sensi del Regolamento di Polizia Urbana.

"L'attività di prossimità, propria della Polizia Locale,- commenta il Comandante Roberto Riva Cambrino - è un presidio fondamentale per garantire la convivenza civile. La capacità di ascolto degli operatori e la professionalità con cui ricercano e danno risposte alla cittadinanza è motivo non solo di legittima soddisfazione ed orgoglio ma anche il segno di un a fiducia radicata e fattiva dei cittadini nella loro Polizia Locale."

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Un’altra importante azione della Polizia Locale – commenta l’Assessore alla Sicurezza Cristiano Casa – che va ad aggiungersi alla grande opera svolta nel periodo di lockdown. È da sottolineare il rapporto che si è creato tra la Polizia Locale ed i residenti e i commercianti. Le loro segnalazioni sono fondamentali per poter intervenire in maniera mirata e puntuale su coloro che non rispettano le leggi e le regole. Qualche giorno fa la chiusura di un pubblico esercizio in via Imbriani che non rispettava le disposizioni anti-Covid-19, oggi questo importante intervento su spaccio e abuso di alcol, la Polizia Locale continuerà a presidiare l’Oltretorrente per tutelare la sicurezza dei cittadini e dei commercianti intervenendo a combattere il degrado urbano.”