Operazione 'martellamento', la polizia controlla i quartieri dello spaccio da oltre 24 ore: sequestri e denunce

Nella giornata di ieri 15 gennaio, sin dalle prime ore della mattina, gli agenti della Squadra Volante della Questura, hanno iniziato una serie di controlli volti al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. La presenza dei poliziotti è stata calibrata nelle zone in cui fenomeno è più presente e sentito. Alle ore 11, durante un controllo un cittadino nigeriano di 38 anni, all’altezza di Piazzzale Salvo D’Acquisto, è stato trovato con 6.2 grammi di marijuana ed è stato denunciato per possesso di sostanze stupefacenti. I controlli sono proseguiti durante l’arco di tutta la giornata, quando intorno alle ore 21, grazie ad una segnalazione da parte di rappresentanti del quartiere Pablo, che hanno riferito della presenza di una decina di spacciatori in piazzale Santa Croce, tre volanti si sono portate precipitosamente sul posto.

La segnalazione, frutto di una stretta collaborazione tra la Polizia di Stato e i rappresentanti dei vari quartieri cittadini, ha permesso di sequestrare, a carico d’ignoti, 21 grammi di marijuana e 1 grammo di cocaina. La droga era stata nascosta in una via trasfersale di via D’azeglio. I controlli sono proseguiti nel corso della notte e della mattinata del 16 gennaio, grazie anche all’ausilio da parte del Reparto Mobile di Bologna. Durante la mattinata di oggi, nel controllare la zona Oltretorrente, in particolare Viale Vittoria, Via dei Mille e le vie limitrofe, sono stati recuperati 35 grammi di marijuana, ben nascosta dagli spacciatori nei cespugli. Il lavoro delle donne e degli uomini della Polizia di Stato sta proseguendo, su questo specifico obiettivo, da oltre 24 ore, e proseguirà anche nel corso della sera e della notte.