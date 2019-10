Rubati i fiori per l'ingegnere ucciso dal ciclista in piazzale Picelli

Dopo la tragica morte dell'ingegner Oscar Ragazzoni, travolto da un giovane nigeriano 20enne in bicicletta che ha imboccato contromano via Cocconcelli, nei pressi di piazzale Picelli, i cittadini del quartiere hanno posizionato alcuni cartelli contro lo spaccio di sostanze supefacenti ed alcuni mazzi di fiori, in suo ricordo. Poche ore dopo, nella mattinata di ieri, martedì 15 ottobre, quei fiori erano già spariti. Qualche sconosciuto ha pensato bene di prenderli e di portarseli via: un gesto oltraggioso proprio sul luogo della tragedia, che tante polemiche sta suscitando in Oltretorrrente.

Mentre il giovane nigeriano è stato accusato di omicidio stradale i residenti tornano a protestare per le scarse condizioni di sicurezza del quartiere, dovuto soprattutto alla presenza di spacciatori stranieri lungo viale Vittoria e via dei Mille, ma anche nelle strade più interne dell'Oltretorrente. I cartelli posizionati 'E se fosse stato il tuo sballo ad uccidere?' 'si rivolgono principalmente ai consumatori di droga che, continuamente, si addentrano nelle strade interne del quartiere per comprare droga, dalla marjiuana alla cocaina, fino all'eroina, diffusa anche in queste zone.