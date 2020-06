Ospedale dei bambini, donazione a Giocamico da Danè del Parma

Una donazione doppiamente preziosa quella consegnata alla Pediatria generale e d’urgenza dell’Ospedale dei bambini, tramite Giocamico, da tre donatori assidui come i Danè del Parma, il personale degli Istituti penitenziari e l’associazione Luca Sisti. Si tratta di due monitor da posizionare al letto dei pazienti per controllare i parametri vitali anche da remoto che sono stati donati a Giocamico alla vigilia dell’emergenza Covid e che l’associazione ha subito messo a disposizione per i pazienti colpiti dal virus. Ora quei monitor tornano ai reparti a cui erano stati destinati all’origine, ovvero all’Ospedale dei bambini, e la consegna ufficiale è stata fatta questa mattina alla presenza di Simone Burani per i Dané e del comandante di reparto Domenico Gorla, l’ispettore Giuseppe Ciuffrida e l’assistente capo Fabio Bolognini in rappresentanza degli Istituti penitenziari di Parma.

“Fa piacere che anche un piccolo gesto si sia concretizzato in uno strumento utile per il personale dei reparti e per i pazienti. E’ uno stimolo ad impegnarci per il futuro”, ha dichiarato Gorla. Sempre presenti anche i Danè con Simone Burani “Per l’Ospedale dei bambini saremo sempre in campo”.

La donazione è stata quindi consegnata al direttore della Pediatria generale e d’urgenza Icilio Dodi che ha ringraziato i donatori per le attenzioni che dedicano ogni anno ai “suoi” pazienti mentre la coordinatrice infermieristica Claudia Marcatili ha illustrato i vantaggi di poter controllare 24 ore su 24 i pazienti più critici e poterne registrare i parametri. Ai loro ringraziamenti si è unito Corrado Vecchi, presidente di Giocamico, e il commissario straordinario delle Aziende sanitarie Massimo Fabi.