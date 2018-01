Ospedale Maggiore: forzate le serrature degli studi medici di oculistica e otorino

Questa mattina, lunedì 8 gennaio. con la ripresa delle attività mediche ambulatoriali, è stato scoperto che nel corso del fine settimana, qualcuno ha cercato di introdursi nei locali del direzionale di Oculistica dell’Ospedale Maggiore e in due studi universitari di Otorinolaringoiatria forzando le serrature e danneggiando le porte di accesso. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia per i rilievi del caso e comunque non risulta alcuna sottrazione né di beni né di apparecchiature. La direzione aziendale ha sporto denuncia alle autorità competenti.