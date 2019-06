Ostia parmense, cade nel Taro e rischia di annegare: giovane salvato dal 118

Ha rischiato di annegare nel Taro ad Ostia parmense, nel comune di Borgotaro, ma è stato salvato dagli operatori del 118 che sono arrivati sul posto con l'elicottero e lo hanno trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Brutta disavventura per un giovane che nel tardo pomeriggio di ieri, 10 giugno, per cause in corso di accertamento è caduto nel Taro mentre si trovava ad Ostia Parmense. L'allarme è scattato quando il giovane ha iniziato a chiedere aiuto poichè si trovava in difficoltà. Secondo le prime informazioni la situazione che i soccorritori avrebbe trovato sarebbe stata molto grave. Il giovane è stato soccorso dagli operatori del 118 e non ha riportato gravi conseguenze.