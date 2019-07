Pablo e Oltretorrente passati al setaccio dalla polizia, sequestrata hashish ed eroina: due espulsioni

Continuano i controlli effettuati dalla polizia di Stato nei quartieri più a rischio per quanto riguarda sicurezza e degrado, spaccio di droga e furti in appartamento. Nel corso degli ultimi giorni gli agenti hanno perlustrato alcuni parchi cittadini, i piazzali e le piazze dei quartieri Pablo, San Lorenzo e Oltretorrente. Il blitz è stato effettuato dalle Volanti della Questura di Parma, in collaborazione con le pattuglie del reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia, da poliziotti della Scientifica e da un'unità cinofila. Nelle siepi di viale dei Mille e al parco Falcone Borsellino gli agenti hanno trovato quasi 100 grammi di hashish, 60 di marijuana e 3 di eroina: la droga, che è stata individuata dai cani antidroga, era all'interno di alcuni sacchetti di cellophane. Un 37enne tunisino, irregolare sul territorio italiano, è stato espulso con un provvedimento del Questore: deve lasciare l'Italia entro 7 giorni. Un nigeriano di 28 anni irregolare è finito nelle maglie dei controlli ed è stato accompagnato al Cpr di Torino, in attesa dell'espulsione.