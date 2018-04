''Paga globale', falsi certificati medici per malattie immaginarie: indagati anche 14 dipendenti

Sono accusati di truffa aggravata ai danni dello Stato 14 tra dipendenti ed ex dipendenti della società che si occupa di impiantistica industriale di Fidenza, finita al centro della maxi inchiesta della Guardia di Finanza di Fidenza che ha scoperchiato un sistema di falsi in grado di far risparmiare all'imprenditore 42enne finito in carcere ben 2 milioni e 600 mila euro. Secondo l'accusa i lavoratori avrebbero concordato, insieme al datore di lavoro, di presentare falsi certificati medici, che hanno consentito poi di far scattare le indennità dell'Inps. Si parla, sempre secondo gli inquirenti, di 365 giorni di malattia tra il 2011 e il 2016. In quelle giornate che avrebbero dovuto essere di malattia, invece, i dipendenti erano al lavoro. L'imprenditore avrebbe così risparmiato 10.500 euro di contributi in tre anni.