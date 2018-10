"Rapinatori o terroristi in centro con le maschere da clown e di Anonymus": scatta l'allarme al Barilla Center

Pericolosi terroristi pronti a colpire o una banda di rapinatori che si stava organizzando per colpire uno degli appartamenti del centro storico di Parma? Niente di tutto questo ma ieri sera, poco dopo le 21.30, in pieno centro, tra la zona del Barilla Center e via Repubblica, è scattata l'allerta. Un cittadino, preoccupato per aver visto alcuni giovani nella zona del parcheggio del Barilla che indossavano maschere da clown e da Anonymus ha chiamato subito il 113, con toni allarmanti. Due volanti della Questura di Parma sono arrivate, in pochissimi minuti sul posto, per cercare di capire cosa stesse succendendo. In quegli attimi il centralino della Questura è rimasto collegato con il cittadino che aveva fatto la segnalazione, che ha detto ai poliziotti che i giovani si erano spostati in auto lungo via Repubblica. I poliziotti sono arrivati ed hanno bloccato i quattro ragazzi che, mortificati, hanno spiegato che stavano per realizzare uno scherzo alla fidanzata di uno di loro e che non pensavano che il loro compprtamento potesse provacare un allarme di quel tipo. Per i quattro, tutti giovani parmigiani tra i 20 ed i 21 anni, solo la classica sgridata ma nessuna conseguenza penale.