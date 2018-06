Panico in via Langhirano: bimbo di 5 anni scappa dall'asilo

Lo hanno fermato in via Langhirano mentre stava cercando di attraversare la strada, dopo essere uscito dalla scuola materna della zona: un bimbo di soli 5 anni è scappato, qualche giorno fa, ma è stato fermato dopo circa mezz'ora da un passante e dai carabinieri, che sono giunti immediatamente sul posto per cercare di risolvere la situazione. Panico in via Langhirano e per lunghissimi minuti all'interno della scuola materna tra il personale scolastico ed i genitori, che sono stati subito avvertiti che il figlioletto non si trovava. Il bimbo, che si era sentito male, dopo il pranzo si era messo su una poltroncina e non era andato a giocare insieme agli altri. All'interno della scuola materna c'erano due maestre: una controllava sia i bambini fuori che lui mentre l'altra era in pausa. Ad un certo punto il bimbo ha deciso di uscire da solo e si è incamminato lungo via Langhirano. Quando la maestra non l'ha visto ha pensato che si fosse nascosto all'interno della scuola ma il bimbo non si trovava. Un passante, che lo ha visto in strada, lo ha bloccato ed ha chiamato i carabinieri. Quando i militari lo hanno avvicinato ha detto che stava per andare dal cugino. In effetti oltre la strada c'è l'abitazione del cugino, sorpreso dal vederlo insieme ai carabinieri. Dall'abitazione il bambino ha chiamato i genitori e le maestre, che si sono finalmente tranquilizzate. Sono in corso accertamenti per capire come il bimbo possa essere uscito da solo dalla struttura.