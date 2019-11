L'auto si ribalta, conducente illeso per miracolo

Un pauroso incidente si è verificato nella notte sulla Pedemontana, a Panocchia. Un'auto e un furgoncino sono venuti a contatto e l'impatto frontale è stato devastante. Ma per fortuna non ha avuto conseguenze sui conducenti. L'auto ha perso il motore finendo per ribaltarsi, mentre

Per il conducente, vista la dinamica, si può tranquillamente parlare di miracolo. E' stato trasportato al Maggiore con ferite di media gravità. Sul posto 118, vigili del fuoco e polizia.