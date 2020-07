Parchi e zone di spaccio al setaccio: sequestrata droga, chiuso un bar in via Trento

Continua l’attività di controllo straordinario del territorio coordinata dalla Squadra Volante di Parma che nei giorni scorsi ha visto impiegate 7 pattuglie del Reparto Prevenzione di Reggio Emilia, personale specializzato antidroga della Questura di Firenze e tre equipaggi della locale Polizia Municipale. Il tutto volto a contrastare i fenomeni di spaccio su piazza, monitorando le zone più sensibili: dall'Oltretorrente al quartiere San Leonardo, passando al setaccio il parco Ducale, il parco Falcone- Borsellino e attuando anche un serrato controllo delle attività e degli esercizi commerciali che evidenziano maggiori criticità in merito al rispetto della vigente normativa in materia di Covid19.

Un bar in via Trento è stato chiuso, in quanto veniva accertata la presenza di un maxi- assembramento di circa 50 persone. Obiettivo principale di questi controlli sono i locali cittadini segnalati per la presenza di soggetti in grado di incidere sulla sicurezza pubblica e segnalati maggiormente come non rispettosi della normativa anti-covid.

Per quanto riguarda lo spaccio di sostanze stupefacenti, grazie all’aiuto dell'unità cinofila, sono stati ritrovati nei parchi cittadini più volte segnalati quali punti fissi di spaccio il totale 150 grammi circa di sostanza stupefacente destinata alla cessione. Quantitativo che è stato sottratto al mercato dell’illecito. Sono state sottoposto a controllo 113 persone, di cui 30 risultate avere precedenti giuridici e pregiudizi di polizia; 53 auto setacciate.