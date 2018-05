Parco Bizzozzero: vandalismi contro il distributore di acqua pubblica

Atto vandalico al distributore di Acquapubblica del Parco Bizzozzero: da ignoti è stato messo fuori servizio il vano di destra dell'erogatore che resterà temporaneamente disattivato in attesa della sostituzione del pezzo danneggiato. Sono comunque in funzione gli altri distributori di acqua pubblica in:

• Piazzale Pablo (adiacenze viale Piacenza);

• Parco Ex-Eridania (ingresso via Barilla, adiacenza casa degli sposi);

• Parco Daolio (lato via Cremonese), Fognano;

• Piazza Indipendenza, Corcagnano.

Sul sito http://servizi.irenambiente.it si può visualizzare la mappa della città di Parma per sapere con precisione dove sono dislocati tutti gli erogatori Acquapubblica. A causa del comportamento incivile di qualcuno, tutti gli utenti del distributore subiranno un disservizio: si invitano i cittadini a fornire alle forze dell'ordine eventuali elementi utili ad identificare e a punire gli autori dell'atto vandalico.