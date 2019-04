Parco Cittadella, si masturba davanti ad una 23enne: poi scappa in bicicletta

Si è denudato e ha iniziato a masturbarsi davanti ad una ragazza tedesca di 23 anni al Parco Cittadella. L'episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri 2 aprile all'interno di una delle aree verdi più frequentate di Parma. Una giovane, che si trovava nel parco per una passeggiata ha notato un giovane disteso sul prato con un libro in mano. Dopo pochi minuti ha notato che il giovane si era denudato e si stava masturbando davanti a lei. A quel punto ha avvertito due suoi conoscenti che hanno cercato di fermare l'uomo che però è scappato in bicicletta.