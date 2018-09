Parco Ducale, sorpreso mentre nascondeva la marijuana sugli alberi: denunciato 24enne

Lo hanno visto in atteggiamenti sospetti ed hanno deciso di fermarlo. Erano le ore 8 di stamattina, martedì 25 settembre, quando i carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno fermato e controllato un giovane nigeriano di 24 anni, che era intento a nascondere un sacchetto con dentro 36 grammi di marijuana sopra ad un albero all'interno del Parco Ducale. Dopo le retate di carabinieri e polizia delle ultime settimane i pusher si stanno riorganizzando e cercano nuovi modi per nascondere la droga nei parchi cittadini: in questo caso la soluzione trovata è stata la cima di un albero. Il giovane è stato denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti.