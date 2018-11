Parma al setaccio, controlli a raffica alla ricerca di immigrati irregolari: identificazioni ed espulsioni

Nella giornata di ieri, 27 novembre, si sono svolti alcuni controlli straordinari del territorio, da parte della polizia di Stato e della polizia Municipale, finalizzati alla ricerca di cittadini stranieri senza documenti, irregolari sul territorio italiano. Il blitz ha coinvolto 3 pattuglie delle Volanti della Questura di Parma, 3 pattuglie del reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia e una della squadra Mobile di Bolgona, per un totale di 25 poliziotti. Oltre agli agenti erano presenti anche tre pattuglie della Municipale. Sono stati controllati 65 veicoli ed identificate 96 persone. Un cittadino marocchino di 22 anni, con alle spalle reati contro il patrimonio e arrestato da poco per resistenza a pubblico ufficiale, è stato portato in Questura e verrà accompagnato al Cpr di Bari per l'espulsione. I controlli proseguiranno nei prossimi giorni.