Parma al setaccio: polizia in azione contro furti e immigrati irregolari

Città passata al setaccio anche ieri, nella fascia pomeridiana dalle 13 alle 19, da parte degli agenti della polizia di Stato che hanno scandagliato alcune zone della città con la doppia finalità della prevenzione dei furti in appartamento e della ricerca di immigrati irregolari pericolosi, con alle spalle precedenti significativi. I controlli sono stati svolti da 9 pattuglie della polizia con il reparto Mobile e l'Anticrimine di Reggio Emilia e da alcune pattuglie della Municipale. Gli agenti della Questura si sono occupati della zona Sud della città ed hanno controllato alcune sala scommesse in viale Mentana, in via Venezia e in via dei Mille. La Municipale invece ha lavorato nella zona Nord e in via Emilia Ovest anche per monitorare l'ingresso di auto sospette in città e per prevenire così la commissione di furti in appartamento. Im totale sono state controllati 80 veicoli e 82 persone, di cui la metà straniere.