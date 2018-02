Parma capitale della cultura 2020, Bussandri: "Un'opportunità anche per una nuova e buona occupazione"

"Apprendiamo con grande soddisfazione .ha dichiarato Massimo Bussandri, segretario generale della Cgil di Parma- la notizia che Parma sarà “Capitale della Cultura 2020”. Riteniamo che questo fatto sia di enorme importanza anche per il mondo del lavoro

Auspichiamo infatti che le risorse economiche messe a disposizione dal Ministero e il ritorno di immagine facciano da volano per attrarre ulteriori investimenti che possano creare nuovo slancio occupazionale a Parma e provincia. La cultura, in un Paese come il nostro che ne è così ricco, è uno dei filoni di nuova e buona occupazione da tempo suggeriti nelle proposte politiche ed economiche della Cgil, e ci impegneremoffinché il nostro territorio possa confermare la bontà di questa visione.

Non solo. Parma capitale della cultura potrà essere anche l’occasione per far conoscere l’apporto fondamentale che il lavoro e il movimento operaio hanno dato alla cultura di questo Paese".