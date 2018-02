Parma Capitale Italiana della Cultura 2020. Chittolini:“È l’occasione giusta per il rilancio della città”

E’ stata una lunga corsa e alla fine Parma è riuscita ad ottenere la nomina a Capitale Italiana della Cultura 2020. Dopo un primo passaggio tra le dieci finaliste candidate: Agrigento, Bitonto, Casale Monferrato, Macerata, Merano, Nuoro, Piacenza, Reggio Emilia e Treviso sarà la nostra città a succedere a Palermo (2018) e Matera ( 2019, Capitale Europea). Valorizzare i beni culturali e paesaggistici e migliorare i servizi rivolti ai turisti, questo lo scopo del l’iniziativa nata nel 2014 e che garantisce anche un milione di euro al vincitore.

Un risultato importante per il nostro territorio che po trà fregiarsi del prestigioso titolo ma anche una sfida da cogliere . Non bisognerà infatti farsi trovare impreparati di fronte alla rinnovata visibilità che Parma e la sua provincia hanno ottenuto grazie al voto della commissione dei sette esperti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.