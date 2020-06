Parma Destinazione sicura, Casa: "Fondamentale garantire la fruibilità in assoluta sicurezza"

L'assessore al Turismo del Comune di Parma Cristiano Casa ha incontrato Josep Ejarque di F Tourism & Marketing per tracciare quelle che saranno le linee guida da seguire per garantire a tutti coloro che sceglieranno di soggiornare e visitare la nostra città e il suo territorio, di poterlo fare in totale sicurezza. "Pensando a Parma 2020+21 è prioritario e fondamentale garantire la fruibilità in assoluta sicurezza delle nostre risorse turistiche e attrattive insieme ai servizi a tutti turisti e agli operatori del settore. Attueremo tutte le misure preventive necessarie non solo attraverso i dispositivi ma anche con una attenta e costante informazione che coinvolgerà tutte le realtà del territorio", ha dichiarato l'assessore Casa.

