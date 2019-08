Parma dice addio al San Biagio: crolla un altro pezzo di storia

Proseguirà la sua attività nel locale di Via Pisacane, ma per lo storico bar del Barilla Center (ex) non c'è più posto ne 'La Galleria'. Dopo 16 anni ha chiuso il caffè San Biagio, al suo posto un nuovo locale di ristorazione. Mercoledì gli ultimi caffè. I gestori non hanno trovato l'intesa per il rinnovo del contratto con la proprietà.