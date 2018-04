Parma fa scuola in tema di differenziata: delegazione croata e ungherese in Municipio

Parma fa scuola in tema di differenziata: una delegazione formata da una decina di persone provenienti da Croazia e Ungheria ha fatto tappa in Municipio per approfondire il modello Parma di raccolta porta a porta e di applicazione della tariffazione puntuale.

Si è trattato di un momento di confronto ed approfondimento che ha visto la presenza dell'assessore alle Politiche di Sostenibilità Ambientale Tiziana Benassi che ha illustrato le modalità di raccolta e gestione della differenziata a Parma ed ha risposto alle domande degli amministratori della città croate e delle città ungheresi. Al momento ha preso parte anche Marijan Galović di Zero Waste – Rifiuti Zero -, associazione internazionale delle comunità che guardano al futuro e contrastano lo spreco di materia in discariche ed inceneritori. A dialogare con la delegazione erano presenti anche i tecnici di Iren Ambiente.

Parma si conferma un modello a livello nazionale ed europeo per la raccolta differenziata che ha raggiunto, nella città ducale, una percentuale che ha superato l'80%, prima in regione Emilia Romagna, fra i Comuni Capoluogo, e tra le prime in Europa, come città di medie dimensioni, oltre che esempio in tema di tariffazione puntuale.