Parma, i ladri fanno visita al centro sportivo

Brutta sorpresa per il Parma. Il risveglio in sede è stato insolito per dipendenti e calciatori che dormono solitamente in foresteria a Collecchio. La sede del club infatti è stata presa di mira dai ladri, che hanno fatto irruzione scavalcando il cancello e agendo indisturbati lungo il perimetro del centro sportivo, facendo prima visita al settore giovanile, passando poi dallo spogliatoio della squadra e dalla cucina, forzando addirittura il distributore delle merendine e bevande posto nel corridoio che anticipa l’ingresso in cucina, da dove hanno portato via generi alimentari. Apparecchi elettronici sono rimasti al loro posto, dagli uffici dei dipendenti e nelle stanze dei giovani calciatori (molti di loro dormivano e non hanno avuto sentore di presenze esterne) non hanno portato via nulla. Più che un furto sembra una bravata.