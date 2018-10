Parma-Lazio, tragedia dopo la partita: muore un tifoso biancoceleste di 53 anni

Dopo partita tragico per un tifoso della Lazio. Mentre si allontanava dallo stadio per raggiungere la stazione, quasi certamente per cause naturali, l'uomo, un 53enne, si è accasciato a terra. Inutili i soccorsi, quando è arrivata l'ambulanza non c'era più niente da fare. La vittima è Carlo Valloni, tifoso della Lazio, residente a Roma. Sul posto la Polizia di Stato e la Scientifica per gli accertamenti del caso. Il corpo dell'uomo è a disposizione dell'autorità giudiziaria per gli accertamenti del caso: l'autopsia verrà eseguita nei prossimi giorni. La tragedia è avvenuta poco dopo le ore 17 di domenica 21 ottobre: alle 17 l'uomo ha fatto l'ultima chiamata via WhatsApp ad un'amica con la quale aveva pranzato insieme e che avrebbe dovuto incontrare dopo la partita. Secondo le prime informazioni l'uomo, che si era recato nel cortile dell'ex Seminario minore per espletare bisogni fisiologici, avrebbe avuto un malore: aveva una ferita lacerocontusa alla testa.