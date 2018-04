Aziende sanitarie: nasce il nuovo Dipartimento interaziendale di Emergenza-Urgenza

Presa in carico tempestiva e specialistica del paziente, appropriatezza dei percorsi clinici e qualità delle cure: nasce il nuovo Dipartimento interaziendale di Emergenza-Urgenza della provincia di Parma. Un nuovo dipartimento che consolida un forte legame tra Azienda Ospedaliero-Universitaria, Azienda Usl e Università di Parma per soddisfare al meglio la domanda di assistenza, cura e ricerca, nato dall’integrazione delle strutture delle due Aziende sanitarie. Il nuovo Dipartimento verrà presentato mercoledì 4 aprile alle ore 11 nell'Aula G - Sala Congressi dell'Azienda Ospedaliero–Universitaria di Parma. Saranno presenti Elena Saccenti, direttore generale Ausl Parma, Paolo Andrei, rettore dell’Università di Parma, Massimo Fabi, direttore generale Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, i direttori sanitari Antonio Balestrino, per l’Azienda Ospedaliero-Universitaria e Ettore Brianti per l’Ausl, insieme ai direttori delle strutture di Azienda Ospedaliero-Universitaria e di Azienda Usl: Fausto Catena, Chirurgia d’urgenza; Gianfranco Cervellin, Pronto soccorso e Medicina d’urgenza; Adriano Furlan, Centrale operativa 118 Emilia Ovest; Ermanno Giombelli, Neurochirurgia; Gianni Rastelli, Pronto soccorso Ospedale di Vaio; Sandra Rossi 1°anestesia e Rianimazione; Melchior Franco Carzedda, Punto di primo intervento Ospedale di Borgotaro; Reza Ghadirpour Galogir Attività neurochirurgia della rete Parma e Reggio Emilia; Roberto Menozzi; Attività interventistica in Neuroradiologia; Stefano Lunardi Attività di procurement; Umberto Scoditti Percorso Stroke care. Saranno inoltre presenti Giuseppina Frattini, direttore di Presidio ospedaliero dell’Azienda Usl e i direttori di dipartimento dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma: Roberto Quintavalla, Gian Luigi de’Angelis, Tiziana Meschi, Michele Rusca e Girolamo Crisi.