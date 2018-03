Parma Quality Restaurants per Fiorente Onlus, donati oltre 4,5 mila euro

Nata da quasi un anno, la collaborazione tra il Consorzio Parma Quality Restaurants e la coop Fiorente Onlus non smette di regalare emozioni ai ristoratori parmigiani e agli operatori e ragazzi che frequentano i centri diurno della cooperativa sociale. A dimostrazione che le buone idee e la voglia di crescere insieme possono contribuire realmente a migliore la vita di tutti. Quale ottimo esempio, quindi, se non la consegna di un assegno di oltre 4,5mila euro alla Fiorente da parte del Parma Quality Restaurants, avvenuta qualche settimana fa in piazza Garibaldi. Un gesto importante che contribuisce a sostenere la cooperativa che da anni opera sul nostro territorio e che è diventata nel tempo un punto di riferimento per molte famiglie. La cifra donata è frutto della cena solidale organizzata a gennaio dal Consorzio di ristoratori al Circolo Inzani di Moletolo, durante la quale i ragazzi della Fiorente hanno partecipato attivamente, affiancando gli chef in cucina e il personale nel servizio di sala. Una serata molto partecipata dai parmigiani che hanno potuto apprezzare l’impegno dei ragazzi nel contribuire alla buona riuscita dell’iniziativa e verificare il positivo impatto sociale e relazionale che la cucina può avere nella crescita di ogni individuo.