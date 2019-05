Parma-Sampdoria, lancia una lattina di birra contro la polizia: Daspo per un giovane ultras del Parma 

Era stato identificato il 5 maggio in via Duca Alessadro a Parma, nei pressi dello stadio Tardini, prima della partita contro la Sampdoria, per aver lanciato una lattina di birra contro i poliziotti del Reparto Mobile, schierati per garantire la sicurezza in occasione della partita. Un giovane ultras del Parma, S.F.M., è stato colpito da un provvedimento, emesso dal Questore di Parma, di accesso alle manifestazioni sportive, il Daspo, per cinque anni. L'accusa è di essere responsabile di "condotte violente e pregiudizievoli per l'ordine pubblico e la sicurezza". Il 5 maggio infatti avrebbe lanciato una lattina di birra contro la polizia: l'oggetto aveva colpito solo la camionetta. Il giovane, che aveva tentato di allontanarsi per sfuggire all'identificazione, è stato fermato per il controllo dei documenti. Il giovane, considerati anche i vari precedenti di polizia, ha anche l'obbligo di presentarsi presso la Questura in occasione di ogni incontro del Parma.