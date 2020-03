Parma-Spal, nel deserto del Tardini un pranzo per pochi intimi

Dal nostro inviato

PARMA - Il Tardini è blindato, dal piazzale antistante sorge ancora più imponente l'ingresso del tempio crociato, presidiato dalle forze dell'ordine, da qualche steward e dai sanitari. Il servizio medico, tramite termoscanner, rileva la temperatura a tutti coloro che entrano. Calciatori e tecnici dovrebbero essere a posto, essendo quotidianamente sottoposti al monitoraggio dai medici sociali. A 50 tra giornalisti e fotografi è stato permesso di entrare, garanzia del diritto di cronaca. Saranno vietate le conferenze stampa, mini flash e super flash, non ci sarà la zona mista.

In Serie A si torna a giocare e questa è già una notizia, ma lo si farà in condizioni davvero particolari. Non ci riferiamo tanto al fatto che le gare si disputino a porte chiuse, ma alle misure che dovranno essere osservate per evitare la diffusione del coronavirus durante le varie partite in programma.