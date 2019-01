Parma-Spal, alla partita con tubi, manganelli e petardi: scontro sfiorato tra ultras

Scontro sfiorato poco prima dell'inizio della partita tra Parma e Spal di domenica 27 gennaio tra una cinquantina di ultras della Spal e una ventina di tifosi del Parma, nei pressi dello stadio Tardini. Grazie all'intervento dei poliziotti del reparto Mobile, in servizio proprio per evitare problemi di ordine pubblico, lo scontro è stato evitato. Una cinquantina di tifosi della Spal, arrivati a bordo di sette Minivan, con i quali sono riusciti a sfuggire ai controlli, hanno parcheggiato nei pressi di via Zarotto.

I poliziotti hanno iniziato a seguirli, mentre si recavano verso l'ingresso del settore ospiti. Ad un certo punto una ventina di ultras del Parma stavano arrivando da una via laterale: gli agenti del reparto Mobile sono intervenuti per scortate i tifosi della Spal fino all'ingresso dello stadio, evitando così lo scontro.

Dopo aver messo la situazione in sicurezza i poliziotti hanno concordato che 7 autisti andassero a prendere i Minivan per spostarli da via Zarotto alla zona controllata nei pressi dello stadio. Dentro ai veicoli i poliziotti hanno trovato vari oggetti atti ad offendere: uno sfollagente, un manganelli telescopico di metallo, 52 tubi di gomma, alcuni petardi di grosse dimensioni. Tutto il materiale è stato sequestrato: sono in corso verifiche per capire chi si trovava a bordo dei mezzi.

Gli ultras sono arrivati a bordo dei pulmini, evitando di uscire dall'autostrada ai caselli di Terre di Canossa, Parma centro e Parma Ovest, che erano controllate dalle forze dell'ordine. Il sistema di sicurezza che è scattato per la partita e che ha permesso di evitare gli scontri ha visto la presenza di circa un centinaio di forze dell'ordine, tra poliziotti, carabinieri e agenti di polizia Penitenziaria.