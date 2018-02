Parma-Venezia: le modifiche alla raccolta dei rifiuti

La partita Parma-Venezia, in programma allo stadio Tardini venerdì 23 Febbraio alle 20.30, determinerà alcune variazioni nella esposizione dei contenitori dei rifiuti e nelle operazioni di raccolta per motivi di ordine pubblico.

L'esposizione dei rifiuti dovrà avvenire solo alla mattina di Sabato 24 Febbraio entro le ore 9.

Le strade interessate al provvedimento sono le seguenti:

Via BANDINI PRIMO

Via BELLINI VINCENZO

Via BOLZONI GIOVANNI

Via BOTTESINI GIOVANNI

Viale CAMPANINI ITALO E CLEOFONTE

Via CURIEL EUGENIO

Via DACCI GIUSTO

Via DE GIOVANNI NICOLA

Via DONIZETTI GAETANO

Via FERRARINI GIULIO CESARE

Via FURLOTTI AMATO

Via MANARA PROSPERO

Via MASSARI STEFANO

Via MONTAGNANA

Via MONTE BARDONE

Via MONTE CAIO

Via MONTE PENNA

Via PAGANINI NICCOLO'

Viale PARTIGIANI D'ITALIA

Viale PELACANI BIAGIO

Via PEZZANI RENZO

Via PUCCINI GIACOMO

Piazzale ROLLA ALESSANDRO

Viale ROSSI PIER MARIA

Via SCARLATTI ALESSANDRO

Viale SETTE FRATELLI CERVI

Viale S.MICHELE

Strada TORELLI POMPONIO

Via USIGLIO EMILIO

Viale VIOTTI ANTEO ED ERASMO

Via MELEGARI FRANCESCO

Via DA PALESTRINA GIOVANNI PIERLUIGI

In queste strade, i rifiuti NON dovranno essere esposti il venerdì, anche se è previsto dal calendario. Per ogni informazione è possibile contattare il numero verde 800 - 212607

Iren ringrazia i cittadini per la collaborazione.