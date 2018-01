Truffa ai danni dello Stato: Rosi e Delsante di Parmacotto rinviati a giudizio 

Secondo l'accusa avrebbero percepito dallo Stato ben 11 milioni di euro senza averne diritto quando erano a capo del colosso Parmacotto, poi crollato. Marco Rosi, ex numero uno del gruppo e Marco Delsante, ex responsabile amministrativo sono stati rinviati a giudizio dal Gup di Modena Paola Losavio con l'accusa di truffa aggravata ai danni dello Stato. L'accusa nei loro confronti infatti è di aver usufruito di 11 milioni di euro, tramite la società pubbluca Simest, che fa parte della Cassa Depositi e Prestiti e per questa eroga i finanziamenti alle aziende in crescita. Il gruppo Parmacotto non avrebbe avuto diritto a quel finanziamento: il 5 luglio si svoglerà la prima udienza del processo nei loro confronti.