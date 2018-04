Parto indolore: cambiano sede e date degli incontri

L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma e l’Azienda Usl comunicano che gli incontri con gli anestesisti per le pazienti in gravidanza sulla tecnica del parto in analgesia si terranno al padiglione Cattani (pad.15), aula di pediatria del 2° piano, come specificato nel calendario riportato sotto, che va dal mese di aprile a quello di dicembre compreso.

Fa eccezione solo il primo incontro, fissato per lunedì 9 aprile dalle ore 15 alle 17, che si terrà al padiglione Rasori (pad.25) in aula Audiovisivi, 2° piano. Tutti gli incontri si svolgeranno dalle 15 alle 17.

Questo il calendario degli incontri:

Giorno Luogo

Lun 9 aprile Pad Rasori 2°p Aula audiovisivi (Ospedale Maggiore)

*Giov 26 aprile Pad Cattani (n.15) 2°p Aula pediatria (Ospedale Maggiore, PR)

*Ven 4 maggio Pad Cattani (n.15) 2°p Aula pediatria (Ospedale Maggiore, PR)

*Ven 25 maggio Pad Cattani (n.15) 2°p Aula pediatria (Ospedale Maggiore, PR)

*Merc 6 giugno Pad Cattani (n.15) 2°p Aula pediatria (Ospedale Maggiore, PR)

Lun 18 giugno Pad Cattani (n.15) 2°p Aula pediatria -Ospedale Maggiore, PR

Lun 2 luglio Pad Cattani (n.15) 2°p Aula pediatria -Ospedale Maggiore, PR

Lun 16 luglio Pad Cattani (n.15) 2°p Aula pediatria -Ospedale Maggiore, PR

Lun 23 luglio Pad Cattani (n.15) 2°p Aula pediatria -Ospedale Maggiore, PR

Lun 3 settembre Pad Cattani (n.15) 2°p Aula pediatria -Ospedale Maggiore, PR

Lun 17 settembre Pad Cattani (n.15) 2°p Aula pediatria -Ospedale Maggiore, PR

Lun 8 ottobre Pad Cattani (n.15) 2°p Aula pediatria -Ospedale Maggiore, PR

Lun 22 ottobre Pad Cattani (n.15) 2°p Aula pediatria -Ospedale Maggiore, PR

Lun 5 novembre Pad Cattani (n.15) 2°p Aula pediatria -Ospedale Maggiore, PR

Lun 19 novembre Pad Cattani (n.15) 2°p Aula pediatria -Ospedale Maggiore, PR

Lun 3 dicembre Pad Cattani (n.15) 2°p Aula pediatria -Ospedale Maggiore, PR

Lun 17 dicembre Pad Cattani (n.15) II p Aula pediatria (Ospedale Maggiore, PR)