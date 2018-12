Pasimafi: dalla Procura 75 richieste di rinvio a giudizio

Pasimafi è il nome dell'inchiesta che nel maggio del 2017 ha fatto venire a galla un sistema di corruzione in sanità che fino a quel momento era rimasto sotto traccia. Uno scandalo, un terremoto giudiziario per la sanità parmigiana. Il luminare della terapia del dolore Guido Fanelli è stato arrestato insieme ad altre 18 persone. La Procura di Parma ha depositato 75 richieste di rinvio a giudizio che riguardano 65 persone, tra medici, dirigenti di case farmaceutiche e informatori scientifici e 10 società. L'inchiesta, seguita dai Pm Giuseppe Amara e Paola Dal Monte aveva portato all'arresto di Guido Fanelli, considerato dagli inquirenti al centro del sistema di corruzione, e di alcuni suoi collaboratori, Massimo Allegri, Antonio Mutti e Pierfranco Salcuni. Le richieste di rinvio a giudizio sono state fatte anche nei confronti di sei medici ancora in servizio al Maggiore.