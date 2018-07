Passa in bici in Pilotta: picchiato e rapinato da un gruppo di giovani

Stava passando a bordo della sua bicicletta in Piazzale della Pace quando all'improvviso un gruppetto di tre giovani l'ha avvicinato allo scopo di rapinarlo. Dopo averlo strattonato e picchiato i tre si sono impossessati del sup portafoglio che conteneva solo 30 euro. Il grave episodio è avvenuto nella serata di ieri. La vittima ha chiesto l'intervento delle Volanti che si sono recate sul posto per un sopralluogo ed hanno raccolto la testimonianza dell'aggredito. Le indagini sono in corso per identificare i responsabili.