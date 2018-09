Passano col rosso a bordo dello scooter rubato e non si fermano all'alt: due denunciati

Erano da poco passate le 4 della notte tra il 13 ed il 14 settembre quando due persone, che stavano viaggiando a bordo di uno scooter, non si sono fermate al semaforo rosso. Il loro comportamento ha insospettito gli agenti delle Volanti della polizia di Stato che hanno deciso di fermarli per un controllo. I due hanno cercato di scappare ma sono stati bloccati: il motorino è risultato rubato. La targa era anche stata modificata per cercare di passare inosservati. Le due persone a bordo, un 46enne e un 45enme, sono state denunciate per resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione e per la manomissione della targa, a carico del solo conducente.